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Здоровье18 февраля 2022 4:30

Ученый назвал срок когда из Башкирии уйдет штамм «омикрон»

Ситуация может начать стабилизироваться уже в конце месяца
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук, советник главы Башкирии по вопросам здравоохранения Виль Тимербулатов в беседе с «КП-Уфа» спрогнозировал, когда в республике завершится пятая волна коронавируса.

По словам ученого, статистика по ежедневному приросту заразившихся выйдет на плато уже в конце февраля, тогда как спад заболеваемости начнется уже в марте.

В разговоре с «Комсомолкой» Тимербулатов также выразил надежду на то, что «омикрон» станет «живой вакциной», и благодаря этому коронавирус, как и грипп, станет обычным сезонным заболеванием. Профессор считает, что коллективный иммунитет может сформироваться не только за счет большого количества привитых, но и за счет большого количества переболевших.