Парламент Башкирии принял закон о совместном обучении братьев и сестер

Парламент снял ограничение, которое мешало родным братьям и сестрам зачислиться в одну школу Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сегодня, 17 февраля, депутаты башкирского парламента принял закон, который отменяет ограничения на зачисление родных братьев и сестер в одну школу или детсад.

– Те дети, чьи братья или сестры уже учатся в школе, и раньше имели преимущественное право на зачисление в эту же школу, однако с одной важной оговоркой: дети должны были иметь общее место жительства. – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Как оказалось, условие в виде совместного проживания детей не позволяло большому количеству братьев и сестер воспользоваться преимущественным правом на зачисление. Учебные заведения отказывали им из-за прописки по разным адресам. Теперь это ограничение отменяется. Закон распространяется в том числе на тех детей, которые имеют только одного общего родителя.