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Общество17 февраля 2022 10:21

Парламент Башкирии принял закон о совместном обучении братьев и сестер

Депутаты избавились от ограничения, которое мешало большому количеству детей зачислиться в одну школу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парламент снял ограничение, которое мешало родным братьям и сестрам зачислиться в одну школу

Парламент снял ограничение, которое мешало родным братьям и сестрам зачислиться в одну школу

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сегодня, 17 февраля, депутаты башкирского парламента принял закон, который отменяет ограничения на зачисление родных братьев и сестер в одну школу или детсад.

– Те дети, чьи братья или сестры уже учатся в школе, и раньше имели преимущественное право на зачисление в эту же школу, однако с одной важной оговоркой: дети должны были иметь общее место жительства. – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Как оказалось, условие в виде совместного проживания детей не позволяло большому количеству братьев и сестер воспользоваться преимущественным правом на зачисление. Учебные заведения отказывали им из-за прописки по разным адресам. Теперь это ограничение отменяется. Закон распространяется в том числе на тех детей, которые имеют только одного общего родителя.