МВД: преступная активность в Башкирии сократилась на 6%

За 2021 год в Башкирии было выявлено свыше 28 тыс. противоправных деяний

Преступная активность на территории Башкирии в 2021 году сократилась более чем на 6%. Об этом на заседании регионального парламента 17 февраля доложил министр внутренних дел республики Роман Деев.

По данным правоохранительного ведомства, за прошлый год в Башкирии было выявлено свыше 28 тыс. противоправных деяний и раскрыто порядка 1,2 тыс. преступлений прошлых лет.

– Сохранилась тенденция к уменьшению числа разбоев, грабежей, краж всех видов, в том числе транспортных средств, скота, из квартир, гаражей, садовых домиков и дач. Предупредительное воздействие профилактических служб способствовало снижению уличной, несовершеннолетней, бытовой и в состоянии опьянения преступности. – передал Деев.

В 2021 году было задержано 165 лидеров и активных сообщников незаконных формирований, которые совершили 234 уголовных преступления. Направлены в суд уголовные дела против криминальных группировок, причастных к разбойным нападениям и вымогательствам (14 эпизодов), организации незаконной миграции (9), мошенничествам в сфере недвижимости (40).

Сотрудники полиции выявили более 2 тыс. преступлений в сфере экономики. В коррупции были уличены руководители администраций города Сибая и Баймакского района, а также 48 чиновников из сельсоветов.