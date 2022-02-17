В башкирском Стерлитамаке мужчина задушил свою подругу полотенцем

Мужчину на время следствия заключили под стражу

В башкирском городе Стерлитамаке 33-летний мужчина задушил сожительницу полотенцем во время ссоры. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом 17 февраля сообщил Следственный комитет республики.

Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Гоголя. С 10 на 11 февраля пара распивала спиртное. Во время застолья между обвиняемым и 32-летней женщины возникла ссора: последняя была недовольна, что ее друг начал пить, не дождавшись ее.

– Во время конфликта женщина нанесла пощечину мужчине, а тот в ответ взял полотенце и задушил им потерпевшую. Убедившись, что сожительница не подает признаков жизни, злоумышленник скрылся. – передали в СК.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 11 февраля. Следователи оперативно нашли и задержали убийцу – он прятался дома у своего брата. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Суд на время разбирательства заключил его под стражу.