Житель Башкирии пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться

Мужчина вышел из себя, когда экс-супруга отказалась с ним мириться

В башкирском городе Благовещенске местный житель пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться. Об этом сообщило местное издание «Панорама».

После развода пара продолжала жить под одной крышей. На прошлой неделе мужчина пришел домой пьяным и попытался помириться с экс-супругой. Женщина высказалась против этой затеи, после чего бывший вышел из себя, вцепился ей в шею и попытался задушить. Его вовремя остановили родственники потерпевшей.

Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия – городское МВД возбудило против него уголовное дело об угрозе убийством.