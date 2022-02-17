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Происшествия17 февраля 2022 5:51

Житель Башкирии пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться

Против мужчины возбудили уголовное дело об угрозе убийством
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина вышел из себя, когда экс-супруга отказалась с ним мириться

Мужчина вышел из себя, когда экс-супруга отказалась с ним мириться

В башкирском городе Благовещенске местный житель пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться. Об этом сообщило местное издание «Панорама».

После развода пара продолжала жить под одной крышей. На прошлой неделе мужчина пришел домой пьяным и попытался помириться с экс-супругой. Женщина высказалась против этой затеи, после чего бывший вышел из себя, вцепился ей в шею и попытался задушить. Его вовремя остановили родственники потерпевшей.

Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия – городское МВД возбудило против него уголовное дело об угрозе убийством.