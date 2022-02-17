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Происшествия17 февраля 2022 5:28

На трассе М-5 в Башкирии столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавший

ДТП случилось в Иглинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии столкнулись два грузовика и легковушка. Водитель последней был госпитализирован. ДТП случилось около 16:20 16 февраля. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на 1543-м километре автодороги. Там столкнулись Skoda Karoq и грузовик Renault. После удара кроссовер врезался в большегруз Iveko, который ехал во встречном направлении.

В ДТП пострадал только один человек – 48-летний водитель Skoda. Он был госпитализирован на «скорой».