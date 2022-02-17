В Уфе отказались от полного перекрытия улицы Пугачева на время ремонта

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в башкирском Белом доме в режиме онлайн состоялось совещание по подготовке к празднованию 450-летнего юбилея Уфы. Чиновники обсуждали проекты ремонта и реконструкции существующих и строительство новых, юбилейных объектов. В ходе подготовки к юбилейным торжествам, которые пройдут в 2024 году, власти планируют провести капитальный ремонт дороги на улице Пугачева.

Ранее власти Уфы и Башкирии заявляли, что на время ремонта этой оживленной автомагистрали ее полностью перекроют для движения автомобилей. Как заявил на совещании 16 февраля вице-премьер башкирского правительства Раиф Абдрахимов, от этих планов было решено отказаться.

- Мы будем поэтапно вести дорожные работы с каждой из сторон трассы. Поэтому движение на этом участке не прекратится, но будет несколько ограничено. А с 1 марта мы закрываем движение автотранспорта по старому арочному мосту через реку Белую. Поток машин направим по двум новым мостам, чтобы к 2024 году успеть завершить ремонтные работы, - заявил Раиф Абдрахимов.