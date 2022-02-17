Про подростков-героев из Башкирии написали в книге о подвигах современных детей

Теперь истории мальчиков напечатаны в книге «Волшебные сказки о детях-героях»

Про двух подростков из Башкирии написали в книге о подвигах современных детей. Об этом рассказали в МЧС по республике.

Речь идет об Искандере Зуфарове из Нефтекамска и Валере Алееве из Уфы. Искандер во время тренировки в зимнем лесу обнаружил пожилую женщину, потерявшую сознание. Он вынес ее на себе из леса, попутно вызвав скорую помощь. Валера же спас собственного отца. Мужчину на прогулке в лесу ужалили дикие шершни, и у него началась сильнейшая аллергическая реакция. Мальчик помог отцу забраться в машину и сам вывез его из леса до места, в котором ловила сотовая связь и можно было вызвать скорую помощь.

Теперь истории мальчиков напечатаны в книге «Волшебные сказки о детях-героях». Это сборник из 30 сказок, но он основан на абсолютно реальных историях добрых поступков детей со всех страны. Над книгой команда «Подвиги» работала 9 месяцев.