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Происшествия16 февраля 2022 15:40

Уфимец за рулем иномарки сбил 8-летнего ребенка

Момент ДТП попал на видео
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Водитель объяснил, что ребенок внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте

Водитель объяснил, что ребенок внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте

Накануне в Уфе на улице Степана Кувыкина произошло ДТП с участием ребенка.

Как сообщили в отделе ГИБДД, 48-летний уфимец за рулем автомобиля «Škoda Rapid» сбил 8-летнего ребенка. Момент аварии попал на видео. На нем видно, как школьник выбегает на проезжую часть, попадает под колеса, а после удара подлетает наверх. В результате ДТП первоклассник получил ушибы, был осмотрен врачами и отпущен домой.

Водитель объяснил, что ребенок внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте. По данному факту начато разбирательство.