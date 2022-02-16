60-летний житель Башкирии погиб при пожаре в бревенчатом доме

Спасатели убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.

В селе Кармаскалы Стерлитамакского района сегодня, 16 февраля, произошел смертельный пожар в одноэтажном бревенчатом доме.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, пожарные после тушения дома нашли погибшего 60-летнего мужчину. На данный момент устанавливается причина возгорания дома, на месте работает дознаватель МЧС.

Еще один смертельный пожар сегодня произошел в деревне Черное озеро Аскинского района. Загорелся частный дом – в нем, к сожалению, погибла 71-летняя пенсионерка.

Спасатели убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и электронагревательные приборы, не допускайте халатного отношения с огнем.