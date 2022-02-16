Горсовет Уфы ввел месячное ограничение на движение грузовиков

Ограничение на проезд грузовиков вводится ежегодно на время весенней распутицы для сохранности автодорог местного значения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 24 марта по 22 апреля на дорогах Уфы будет действовать ограничение на движение автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы. Соответствующее решение 16 февраля принял Горсовет. Такая мера вводится ежегодно на время весенней распутицы для сохранности автодорог местного значения.

В мэрии пояснили, что ограничение не распространится на:

– грузовики, перевозящие продукты, лекарства, животных, топливо, почту;

– транспорт муниципальных учреждений, предприятий ЖКХ, строительных организаций;

– военные автомобили;

– сельхозтехнику.

В администрации добавили, что для всех прочих грузовиков передвижение в указанный период будет возможно только при условии возмещения ущерба, причиняемого дорожному полотну. Для этого нужно будет оформить специальные разрешения.