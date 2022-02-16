Жительница Башкирии влюбилась в датского моряка Остина Марка и лишилась 1,25 млн рублей

В попытке помочь моряку женщина истратила все накопления – как свои, так и матери Фото: Лия МУРАДЬЯН

Жительница Белебеевского района Башкирии познакомилась в интернете с мужчиной, который представился датским моряком из Лондона, и лишилась более миллиона рублей. «Иностранец» оказался мошенником. Об истории любви с плохим концом 16 февраля рассказали в республиканском МВД.

48-летняя женщина познакомилась в соцсети с иностранцем, который представился Остином Марком – жителем Великобритании, работающим моряком в Дании. Виртуальные отношения у пары развивались стремительно. Уже на третий день они начали созваниваться по видеосвязи. Остин при этом свободно говорил на русском без акцента, но это ничуть не смущало потерпевшую. В один из дней мужчина заявил о намерении прилететь в Россию к своей возлюбленной

– Но этому мешали некоторые факторы. Во-первых, «сердечный друг» якобы находился в Дании на судне, а «причаливание к берегу должен был якобы оплатить он сам». Во-вторых, у него были заблокированы якобы все банковские счета, в связи с этим оплатить данную услугу он не мог. В-третьих, из всего этого вытекало, что денег на проживание, проезд, перелет и тому подобное у него тоже не было. – продолжили в МВД.

Тот самый моряк Остин Марк // фото: МВД РБ

Женщина решила помочь своему избраннику. Сначала она перевела ему 100 тысяч, потом 150, затем еще 200 – и так еще несколько раз. В какой-то момент мужчина заявил, что работодатель не хочет его никуда отпускать. Тогда она написала на электронную почту компании, где якобы трудился моряк, с просьбой отправить его на сушу. Ей ответили, что он должен это сделать на свои деньги, и – да – женщина вновь отправила деньги, только на этот раз на счет организации.

После этого мужчина написал потерпевшей, что уже мчится в аэропорт и вернет ей все деньги при встрече – счета, по его словам, были уже разблокированы.

Жительница Белебеевского района стала с нетерпением ждать прилета возлюбленного, однако через пару дней ей позвонили неизвестные и представились полицейскими. Они сказали женщине, что в аэропорту ее Остин Марк был задержан якобы за попытку перевозки денег, и для того чтобы его отпустили, нужны еще средства на хорошего адвоката. Но у нее уже не осталось никаких накоплений. В попытке помочь моряку она истратила все накопления – как свои, так и матери. После отказа телефон Марка стал недоступным. Осознав, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию. Там по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Материальный ущерб оценен в 1 млн 250 тыс. рублей.