Умер башкирский композитор и баянист Ильшат Яхин

фото: Минкульт РБ

В Уфе сегодня, 16 февраля, скоропостижно скончался композитор и баянист Ильшат Яхин. Ему было всего 48 лет. О смерти музыканта сообщил Минкульт Башкирии.

Ильшат Яхин родился в деревне Кутуево Учалинского района. Будучи еще студентом Уфимского государственного института искусств в 1994 году возглавил оркестр народных инструментов Сибайской государственной филармонии. В составе коллектива был участником международных фестивалей во Франции, Греции, Белгороде, Ташкенте, Самарканде.

В 2001 году Яхин стал аккомпаниатором-концертмейстером фольклорно-эстрадной группы «Караван-Сарай» в Башкирской государственной филармонии. В 2005-м его назначили там заведующим музыкальной частью. В 2011 году такую же должность он получил в Башкирском академическом театре имени Гафури, в 2019 - в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима.

Ильшат Яхин – автор музыкального сопровождения мероприятий республиканского значения: Дней Башкирии в Стамбуле, Гала-концертов республиканского конкурса исполнителей башкирского танца среди детей «Байык» и Гала-концерта телевизионного конкурса «Башкорт йыры». Он же составил музыкальный материал для поющего фонтана «Семь девушек» в Уфе.