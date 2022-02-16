В Уфе у здания детской больницы №17 прорвало трубу, из земли хлынула вода

фото: instagram.com // ufa_rb

В Уфе сегодня, 16 февраля, у поликлинического отделения детской больницы №17 на Мира, 3 прорвало трубопровод – вода пошла из земли и подтопила улицу. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница. По словам женщины, ручей от прорыва добрался до двора ее дома.

«Уфаводоканал» подтвердил утечку. Сейчас специалисты занимаются ее ликвидацией. Аварийный водопровод был отключен. Из-за этот без холодного водоснабжения остались четыре жилых дома по улице Мира, 3, 5, 7, 9.

«Уфаводоканал» принес жителям извинения за временные неудобства. Напомним, ранее предприятие опубликовало адреса домов в двух районах Уфы, где 17 февраля на время ремонтных работ будет отключена вода.