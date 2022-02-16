В 2022 году в Башкирии отремонтируют 958 подъездов в 320 домах

фото: vk.com // Радий Хабиров

В 2022 году по программе комплексного ремонта в Башкирии обновят 958 подъездов в 320 многоквартирных домах. Об этом в своих соцсетях сегодня, 16 февраля, сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, за три года в регионе было отремонтировано почти 6,5 тыс. подъездов в 2 184 жилых домах.

– Общая сумма работ составила более 2 млрд рублей. В этом году нам удалось увеличить финансирование на эту программу, – сказал руководитель Башкирии.

Хабиров напомнил, что программа комплексного ремонта подъездов финансируется за счет республиканских и муниципальных бюджетов.

В перечень работ по обновлению подъездов входит ремонт дверей, укладка керамической плитки на первых этажах, установка пластиковых окон, новых почтовых ящиков, энергосберегающих светильников, а также штукатурка и покраска стен.