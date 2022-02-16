В башкирском Нефтекамске откроют завод по обработке древесины за 29 млн рублей

Предприятие планируют вывести на проектную мощность в первой половине 2024 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В башкирском городе Нефтекамске запустят завод по глубокой обработке древесины за 29 млн рублей. В проект инвестирует компания «Уралресурс». Минэкономразвития республики внесло фирму в реестр резидентов местной территории опережающего социально-экономического развития. Об этом ведомство сообщило сегодня, 16 февраля.

– Реализация [проекта] позволит увеличить оптовый и розничный товарооборот строительных материалов, повысить конкурентоспособность местных товаропроизводителей. – рассказала замминистра Екатерина Кликунова.

Начало производства запланировано на второе полугодие 2022-го. Предприятие планируют вывести на проектную мощность в первой половине 2024 года. На заводе будут работать 23 человека. Инвестор рассчитывает, что окупаемость завода составит 2,5 года.