Органы власти в Башкирии обязали направлять акты на антикоррупционную экспертизу в 10-дневный срок

Парламент Башкирии принял антикоррупционный закон

Парламент Башкирии обязал органы власти направлять нормативные правовые акты на антикоррупционную экспертизу в 10-дневный срок. Соответствующий закон, принятый 27 января, сегодня вступает в силу. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Законом закреплена обязанность органов государственной власти республики направлять нормативные правовые акты на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру в десятидневный срок со дня принятия, а правовые акты республиканских министерств, государственных комитетов и ведомств, носящие нормативный характер, в десятидневный срок со дня их вступления в силу, – пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

По его словам, необходимость в новом законе была вызвана тем, что ранее были случаи, когда подписанный акт направлялся в прокуратуру, а ведомства продолжали вносить в документ изменения вплоть до вступления в силу. В итоге на портале правовой информации публиковались приказы с коррупционными положениями.