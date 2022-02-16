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Сегодня, 16 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса.

Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции отменен у лиц, контактировавших с инфицированными COVID-19. Таким образом руководитель региона привел указ в соответствие с постановлением главного санитарного врача России.

В документе также появилась рекомендация работодателям перевести на дистанционный режим не менее 50% сотрудников.

Напомним, с конца января в республике ежедневно регистрируются рекорды по новым случаям коронавируса. Только за последние сутки инфекцию выявили почти у 4 тыс. человек.