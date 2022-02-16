В Уфе при столкновении автобуса и машины ДПС пострадали двое полицейских

фото: Управление гражданской защиты по Уфе

В Уфе вечером 15 февраля при столкновении автобуса и автомобиля ДПС пострадали двое полицейских. Об этом сообщили в башкирском МВД.

ДТП случилось около 20:00 на проспекте Октября – между остановками Госцирк и Горсовет. Там ударились автобус «НефАЗ» и патрульная Skoda Octavia.

– В результате дорожно-транспортного происшествия двое сотрудников дорожно-патрульной службы со Skoda обратились за медицинской помощью, – передали в правоохранительном ведомстве.

Управление гражданской защиты дополнило, что одного из пострадавших из машины вытаскивали спасатели – полицейского зажало в салоне. В автобусе никто из пассажиров травм не получил.