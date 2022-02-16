Мавлиев сделал замечание чиновнику за плохую уборку дворов

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Исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании 16 февраля сделал замечание начальнику управления жизнедеятельности города Аскару Батталову за плохую уборку дворов. Накануне новый сити-менеджер башкирской столицы посетил Орджоникидзевский район, где ознакомился с работой коммунальщиков и отметил для себя недостатки содержания придомовых территорий.

– Вчерашняя история показала реальное состояние дворовых территорий. Несмотря на то, что вроде знали, куда едем, успели почистить, но стоит отойти 30-50 метров в сторону, и появляется объективная картина состояния наших дворов: не вывезенный крупногабаритный мусор, контейнерные площадки с неясными конструкциями и неприятным запахом, не обработанные деревья, которые свисают над головами жителем. – сказал Мавлиев. – Абсолютно очевидно, где готовятся к приезду, а где работа организована постоянно и слаженно. Прошу вас более внимательно относиться к своим трудовым обязанностям.

И.о. мэра добавил, что планирует и дальше выезжать с проверками во дворы районов города.