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Происшествия15 февраля 2022 13:54

В центре Уфы после столкновения с легковушкой опрокинулся микроавтобус аварийной службы

ДТП случилось на пересечении Гоголя и Чернышевского
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфа

фото: ГИБДД Уфа

Во вторник, 15 февраля, в центре Уфы после столкновения с легковушкой опрокинулся микроавтобус аварийной службы. ДТП случилось около трех часов дня на перекрестке улицы Гоголя и Чернышевского. Об этом сообщила городская ГИБДД.

– Произошло столкновение Renault Fluence и автомобилем бригады аварийной службы марки "ГАЗель", который от полученного удара опрокинулся. В результате дорожной аварии пострадавших нет, – передали в дорожной полиции.

фото: ГИБДД Уфа

фото: ГИБДД Уфа

Госавтоинспекция уточняет подробности происшествия.