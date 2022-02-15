фото: ГИБДД Уфа

Во вторник, 15 февраля, в центре Уфы после столкновения с легковушкой опрокинулся микроавтобус аварийной службы. ДТП случилось около трех часов дня на перекрестке улицы Гоголя и Чернышевского. Об этом сообщила городская ГИБДД.

– Произошло столкновение Renault Fluence и автомобилем бригады аварийной службы марки "ГАЗель", который от полученного удара опрокинулся. В результате дорожной аварии пострадавших нет, – передали в дорожной полиции.

фото: ГИБДД Уфа

Госавтоинспекция уточняет подробности происшествия.