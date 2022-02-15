Минздрав Башкирии объяснил, почему некоторые жители получают чужие результаты ПРЦ-тестов на COVID-19

Жители Башкирии стали получать чужие ПЦР-тесты, даже если не обращались за анализами в поликлиники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Башкирии стали жаловаться на то, что им приходят результаты ПЦР-тестов на коронавирус, которые предназначались другим людям. Данные исследований получали даже те, кто не обращался за ними в поликлиники. Минздрав республики объяснил, что такое могло произойти только по одной причине – из-за устаревших данных пациентов в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС).

– Тут проблема только в неверно указанном номере РМИАС. Где-то пациент сам отказался актуализировать свой номер телефона, где-то врач не уточнил. Если в системе указан правильный номер, то 100% все отрабатывает нормально, – передали изданию ГорОбзор.ру в пресс-службе ведомства.