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Общество15 февраля 2022 15:22

Минздрав Башкирии объяснил, почему некоторые жители получают чужие результаты ПРЦ-тестов на COVID-19

Проблема возникла из-за данным РМИАС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жители Башкирии стали получать чужие ПЦР-тесты, даже если не обращались за анализами в поликлиники

Жители Башкирии стали получать чужие ПЦР-тесты, даже если не обращались за анализами в поликлиники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Башкирии стали жаловаться на то, что им приходят результаты ПЦР-тестов на коронавирус, которые предназначались другим людям. Данные исследований получали даже те, кто не обращался за ними в поликлиники. Минздрав республики объяснил, что такое могло произойти только по одной причине – из-за устаревших данных пациентов в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС).

– Тут проблема только в неверно указанном номере РМИАС. Где-то пациент сам отказался актуализировать свой номер телефона, где-то врач не уточнил. Если в системе указан правильный номер, то 100% все отрабатывает нормально, – передали изданию ГорОбзор.ру в пресс-службе ведомства.