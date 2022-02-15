Министр здравоохранения Башкирии назвал осложнения при омикрон-штамме COVID-19

Уровень госпитализаций из-за COVID-19 в регионе снизился до 5-7% от общего числа заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал осложнения при омикрон-штамме коронавируса. Чиновник дал комментарий во время профильного брифинга 15 февраля.

– В первую очередь осложнения связаны с обострением инфекционных заболеваний. Также есть инфекционные осложнения – за счет присоединения бактериальной флоры в виде отитов [воспаление в полости уха], синуситов [воспаление слизистой оболочки пазух носа] и трахеобронхитов [воспаление трахеи и бронхов]. – сказал Забелин.

Он добавил, что при распространении омикрона в республике снизилось количество случаев пневмонии – эта инфекция показывала бурный рост в период дельта-штамма. Также по словам Забелина, на данный момент уровень госпитализаций из-за COVID-19 в регионе снизился до 5-7% от общего числа заболевших.