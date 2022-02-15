В Башкирии экс-начальнику тюрьмы и его заму вынесли приговор за присвоение денег из бюджета

Экс-начальник колонии получил три года условного срока, его зам – два, а их сообщница – один Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Стерлитамаке вынесли приговор экс-начальнику колонии №21, его заместителю и их сообщнице по уголовному делу о присвоении чужого имущества и служебном подлоге. Об этом 15 февраля сообщил СК республики.

В апреле 2020 года 43-летний начальник тюрьмы, его 38-летний зам и 61-летняя горожанка вступили в сговор, чтобы нажиться на фиктивных госконтрактах. Глава колонии заключил с женщиной три поддельных договора на оказание услуг по приготовлению пищи для сотрудников на общую сумму в 225 тыс. рублей. По бумагам деньги за свою работу подрядчик получила в полном объеме. На самом деле она не выполнила свои обязанности – готовкой поручили заниматься осужденным.

– Похищенными денежными средствами подсудимые распорядились по своему усмотрению, в личных целях, – передали в СК РБ. – В результате преступных действий злоумышленников бюджету исправительного учреждения с учетом обязательных социальных отчислений причинен ущерб на общую сумму свыше 328 тыс. рублей.

Преступление вскрыли сотрудники ФСБ совместном с подразделением собственной безопасности ФСИН Башкирии.

Подсудимые признали вину и возместили причиненный ущерб. Все они отделались условным сроком: экс-начальник колонии получил три года, его зам – два, а их сообщница – один. Бывшему руководителю тюрьмы также запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций во ФСИН и правоохранительных органах в течение двух лет.