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Здоровье15 февраля 2022 10:54

В Башкирии за сутки зарегистрировали почти 4 тыс. случаев COVID-19

Еще 19 человек скончались от инфекции, 1 561 – выписался по выздоровлению
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Переболели коронавирусом в Башкирии более 137,5 тыс. человек

Переболели коронавирусом в Башкирии более 137,5 тыс. человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 3 954 человек. С начала пандемии на территории республики было зарегистрировано более 168,6 тыс. случаев инфицирования. Статистику на профильном брифинге 15 февраля озвучил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Скончались от COVID-19 еще 19 пациентов. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 4 965 жителей.

Переболели коронавирусом более 137,5 тыс. человек, 1 561 из них выписался по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Полностью привились от инфекции в республике 2,27 млн человек (должно быть не менее 2,48 млн).