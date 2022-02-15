В Башкирии за сутки зарегистрировали почти 4 тыс. случаев COVID-19

Переболели коронавирусом в Башкирии более 137,5 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 3 954 человек. С начала пандемии на территории республики было зарегистрировано более 168,6 тыс. случаев инфицирования. Статистику на профильном брифинге 15 февраля озвучил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Скончались от COVID-19 еще 19 пациентов. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 4 965 жителей.

Переболели коронавирусом более 137,5 тыс. человек, 1 561 из них выписался по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Полностью привились от инфекции в республике 2,27 млн человек (должно быть не менее 2,48 млн).