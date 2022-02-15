Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 16:52

В День святого Валентина в Башкирии брак зарегистрировали всего 16 пар

В Госкомюсте республики объяснили, почему так мало
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В зеркальную дату 22 февраля свой брак хотят узаконить 398 пар

В зеркальную дату 22 февраля свой брак хотят узаконить 398 пар

В День святого Валентина 14 февраля в Башкирии брак зарегистрировали всего лишь 16 пар. Для сравнения двумя днями ранее свои отношения узаконили в девять раз больше молодоженов – 147.

В региональном Госкомюсте объяснили, что столь незначительное количество браков в День всех влюбленных связано с тем, что он выпал на понедельник, когда большинство ЗАГСов не работали – расписаться можно было только шестнадцати отделах на всю республику.

В ведомстве также добавили, что особо популярной у молодоженов стала зеркальная дата 22 февраля – заявление на этот день подали 398 пар.