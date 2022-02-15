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Общество15 февраля 2022 9:28

Жители деревни Савалеево в Башкирии решили установить обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне

За обустройство мемориального комплекса высказалось большинство жителей на сельском сходе
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Акбулатовский сельсовет

Фото: Акбулатовский сельсовет

Жители нескольких деревень, относящихся к Акбулатовскому сельсовету Татышлинского района Башкирии, по достоинству оценили государственную программу поддержки местных инициатив. Она реализуется по решению главы республики и регионального правительства с 2016 года и помогает сельским жителям благоустроить населенные пункты.

Суть ее заключается в том, что жители на сходах сами решают какие насущные вопросы следует решить и затем, на конкурсной основе, определяются поселения победители, которым на условиях софинансирования выделяют деньги из региональной казны. Небольшую часть в проект вкладывают сами жители, а большую часть стоимости работ и материалов оплачивает бюджет.

Так, благодаря программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в деревне Староакбулатово Акбулатовского сельсовета возвели обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне, приобрели мобильный пожарный комплекс МПК-4 и отремонтировали окна в местной школе.

Убедившись в эффективности программы жители соседней деревни Савалеево на сельском сходе приняли решение участвовать в конкурсе. 14 января 2022 года сельчане обсудили несколько вариантов и решили выдвинуть в качестве своей инициативы обустройство обелиска павшим в Великой Отечественной войне воинам. Сейчас в деревне такого объекта нет и савалеевцы уверены, что увековечить память героических предков – это их долг и обязанность.

На данный момент идет тщательная подготовка документов для подачи конкурсной заявки.