Четверых жителей Башкирии будут судить за слив личной переписки следователя

Переписку следователя опубликовал телеграм-канал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за нарушение неприкосновенности частной жизни будут судить четверых местных жителей – они слили в сеть частную переписку следователя. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил региональный СК.

По версии следствия, в декабре 2020-январе 2021 года экс-адвокат, которая проходила обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве, неоднократно писала заявления об отводе следователя. Она была не согласна с квалификацией своих действий и позиции, которую занял сотрудник. Ей было отказано.

– В последующем обвиняемая, находясь под домашним арестом, действуя совместно со своим защитником, решила воспрепятствовать расследованию в отношении нее дела путем дискредитации следователя […] в целях оказания на него давления и отстранения от расследования, – передали в СК РБ.

Женщина получила от бывшей подзащитной, которая была свидетельницей по ее делу, интернет-переписку «личного характера» с этим самым следователем. Затем она передала ее своему адвокату, а тот в свою очередь попросил коллегу помочь опубликовать переписку на популярном телеграм-канале, с администратором которого тот состоял в приятельских отношениях. В итоге скриншоты сообщений между следователем и свидетельницей оказались в сети.

– Были распространены сведения о частной жизни вышеуказанных лиц без их согласия, тем самым нарушены их конституционные права и осуществлено вмешательство в деятельность следователя, производящего расследование, – добавили в СК.

Фигурантами по этому делу являются экс-адвокат, ее защитник, его коллега и администратор телеграм-канала. «КП-Уфа» в СК Башкирии пояснили, что только последний частично признал вину, остальные ее отрицают.