Жильцы дома уже смирились с тем, что убирают снег во дворе сами, а вот с сосульками намного сложнее. Фото: Эльвина АПАРИНА

В редакцию «КП-Уфа» обратилась 27-летняя уфимка Эльвина А. Горожанка рассказала, что боится выйти из дома из-за метровых, а то и двухметровых, сосулек на доме.

- От нас отказалась управляющая компания. Жильцы дома уже смирились с тем, что убирают снег во дворе сами, а вот с сосульками намного сложнее. В итоге они устрашающе висят. Боимся, что выйдешь из подъезда, а они на тебя рухнут. У меня трехмесячный ребенок, нам что, до весны дома сидеть теперь? – сокрушается уфимка.

Такой вид из окна Фото: Эльвина АПАРИНА

Речь идет о двухэтажном доме №72 на бульваре Ибрагимова. Снег с крыши, как оказалось, здесь тоже не убирают, и остальные жильцы боятся, что рухнет крыша, ведь дом очень старый, 1958 года постройки.

- Надеемся, что после публикации в СМИ на нас обратят внимание! А то из-за перепадов температур и до ЧП недалеко, - говорит Эльвина.