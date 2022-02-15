Замминистра экономического развития Башкирии назначили Марата Исламова

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Заместителем министра экономического развития и инвестиционной деятельности Башкирии назначен 37-летний Марат Исламов. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Чиновник родился в Уфе. В 2006 году окончил УГАТУ по специальности математические методы в экономике. Работал в региональной дирекции «Уралсиба» (2006-2008), экономистом и замначальника казначейства в Минфине республики (2008-2016).

В последующие два года Исламов занимал должности помощника заместителя премьер-министра и министра сельского хозяйства. С 2018-го возглавлял в региональном Минэкономразвития несколько отделов и управлений: координации государственно-частного партнерства, государственных инвестиций и программ.