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Происшествия15 февраля 2022 5:45

В Башкирии ревнивец грозился убить свою подругу и поджег ее дом

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина не признал вину в преступлениях

Мужчина не признал вину в преступлениях

В башкирской деревне Гарибашево Татышлинского района местный житель грозился убить свою сожительницу и поджег ее дом. В ближайшее время мужчину будут судить. Об этом 15 февраля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2021 года пьяный обвиняемый на почве ревность размахивал перед подругой ножом и угрожал ей расправой. Испугавшись за свою жизнь, женщина уехала к родным в другое село.

Желая отомстить сожительнице за отъезд, мужчина поджег ее дом и надворные постройки. Огонь уничтожил сарай, баню, скот и домашнюю птицу. Сам дом удалось спасти – возгорание предотвратил случайный прохожий. Ущерб от действий ревнивца оценен в 175 тыс. рублей.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело об угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого имущества будет рассматривать Балтачевский межрайонный суд.