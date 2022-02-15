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Общество15 февраля 2022 6:48

Парламент Башкирии установил новый вид использования лесов

Соответствующий закон сегодня вступил в силу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Госсобрании-Курултае рассчитывают, что новая правовая норма сформирует в республике основу для системной работы по лесовосстановлению

В Госсобрании-Курултае рассчитывают, что новая правовая норма сформирует в республике основу для системной работы по лесовосстановлению

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии установлен новый вид использования лесов – лесные питомники. Соответствующий закон вступил в силу. Об этом 15 февраля сообщил региональный парламент.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, введенный вид лесопользования предполагает выращивание сеянцев и саженцев основных древесных пород. В Госсобрании-Курултае рассчитывают, что новая правовая норма сформирует в республике законодательную основу для системной работы по лесовосстановлению. На отведенных под питомники участках допускается строительство капитальных объектов и некапитальных сооружений.