Парламент Башкирии установил новый вид использования лесов

В Госсобрании-Курултае рассчитывают, что новая правовая норма сформирует в республике основу для системной работы по лесовосстановлению Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии установлен новый вид использования лесов – лесные питомники. Соответствующий закон вступил в силу. Об этом 15 февраля сообщил региональный парламент.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, введенный вид лесопользования предполагает выращивание сеянцев и саженцев основных древесных пород. В Госсобрании-Курултае рассчитывают, что новая правовая норма сформирует в республике законодательную основу для системной работы по лесовосстановлению. На отведенных под питомники участках допускается строительство капитальных объектов и некапитальных сооружений.