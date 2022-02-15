Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 февраля 2022 5:01

В центре Уфы при пожаре в строительном вагончике погиб человек

Его тело обнаружили спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Уфе ночью 14 февраля при пожаре в строительном вагончике погиб человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 23:56: загорелась бытовка на территории строящегося дома по улице Коммунистической, 78

– В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС России, к сожалению, обнаружен погибший, личность устанавливается, – передали в экстренном ведомстве.

Там уточнили, что погибшему были 45 лет.

В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель.