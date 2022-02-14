В Башкирии грузовой поезд снес «КамАЗ»

фото: ГИБДД РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись грузовой поезд и «КамАЗ». Инцидент произошел днем 14 февраля на 168-м километре перегона Аллагуват-Салават рядом с селом Васильевка. Об этом сообщили в региональных министерстве транспорта и ГИБДД.

– Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации. – передал Минтранс. – Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В ДТП обошлось без пострадавших, состав с рельсов не сошел, а большегруз получил механические повреждения. Движение на месте происшествия сейчас осуществляется в штатном режиме.

Судя по оперативным кадрам Госавтоинспекции, с поездом столкнулся грузовик, который принадлежит предприятию «Башкиравтодор», которое занимается строительством, содержанием и ремонтом автомобильных дорог.