Житель Башкирии лишился накоплений в попытке вызвать «девушку на час»

Девушка по вызову «развела» жителя Башкирии на 38 тыс. рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель башкирского города Октябрьского лишился 38 тысяч рублей в попытке вызвать проститутку. Об этом 14 февраля сообщило региональное МВД.

В один из вечеров 23-летний горожанин наткнулся на сайт с «девушками на час». Молодой человек выбрал себе походящую даму по имени «Милана» и стал договариваться с ней об услуге. Во время беседы девушка отказался приезжать без предоплаты в 8 тыс. рублей. Тот согласился и перечислил деньги, однако после этого проститутка попросила еще 30 тыс. рублей якобы в качестве страхового случая. Мужчина вновь пошел ей на встречу и отправил средства.

Затем «Милана» перестала выходить на связь. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. Органы МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве.