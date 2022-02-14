Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Башкирии у жителей старше 15 лет превышен на 941%

Эпидпорог во всех возрастных категориях превышен более чем 450% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии недельный эпидемиологический порог по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям у жителей старше 15 лет превышен на 941%. Данные на оперативном совещании в местном правительстве 14 февраля предоставила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– Ситуация по общей инфекционной заболеваемости остается спокойной. Есть некоторый рост по сравнению с 2021 годом, но по средним многолетним [значениям] это стабильная ситуация. По предварительным диагнозам, ОРВИ у нас зарегистрировано 99 тыс. случаев заболевания, из них 23,9% – дети. Заболеваемости гриппом и ОРВИ [по всем возрастным группам] превышает недельный эпидпорог на 453,3%. – передала руководитель Роспотребнадзора.

Казак добавила, что ведомство наблюдает «некоторую стабилизацию и снижение заболеваемости».