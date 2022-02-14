В Уфе пожилой извращенец домогался собственной внучки

Почти месяц перепуганный ребенок боялся рассказать родителям о случившемся

В Уфе 65-летний местный житель обвиняется в совращении собственной 11-летней внучки, которую родители привезли к нему в гости на новогодние каникулы. По данным источника «КП-Уфа», девочка почти месяц не решалась рассказать родителям, что игры и прикосновения дедушки явно отличались от родственной заботы. Ошарашенные родители немедленно обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Пожилого мужчину арестовали и возбудили против него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет».

- В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе ведомства.