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Происшествия14 февраля 2022 11:19

В Уфе пожилой извращенец домогался собственной внучки

Сейчас 65-летний мужчина арестован и находится в следственном изоляторе
Инга НОВИЦКАЯ
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Почти месяц перепуганный ребенок боялся рассказать родителям о случившемся

Почти месяц перепуганный ребенок боялся рассказать родителям о случившемся

В Уфе 65-летний местный житель обвиняется в совращении собственной 11-летней внучки, которую родители привезли к нему в гости на новогодние каникулы. По данным источника «КП-Уфа», девочка почти месяц не решалась рассказать родителям, что игры и прикосновения дедушки явно отличались от родственной заботы. Ошарашенные родители немедленно обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Пожилого мужчину арестовали и возбудили против него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет».

- В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе ведомства.