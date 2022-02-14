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Общество14 февраля 2022 14:00

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Башкирии

Сила колебания составила 2,5 балла
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Землетрясение было зафиксировано возле села Зигаза Белорецкого района Башкирии

Землетрясение было зафиксировано возле села Зигаза Белорецкого района Башкирии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 февраля сейсмологи зарегистрировали землетрясение возле села Зигаза Белорецкого района Башкирии. Данные об этом появились на сайте Международной системы мониторинга.

Подземный толчок был зарегистрирован в 12:16 по местном времени. Сила колебания почвы составила 2,5 балла.

Как сообщили коллегам из ЕАН в екатеринбургском Институте геофизики, землетрясение не представляло опасности ни для людей, ни для строений. Такая сила способно качнуть разве что люстру. Впрочем, колебание могли заметить особо чувствительные люди.