Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Башкирии

Землетрясение было зафиксировано возле села Зигаза Белорецкого района Башкирии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 февраля сейсмологи зарегистрировали землетрясение возле села Зигаза Белорецкого района Башкирии. Данные об этом появились на сайте Международной системы мониторинга.

Подземный толчок был зарегистрирован в 12:16 по местном времени. Сила колебания почвы составила 2,5 балла.

Как сообщили коллегам из ЕАН в екатеринбургском Институте геофизики, землетрясение не представляло опасности ни для людей, ни для строений. Такая сила способно качнуть разве что люстру. Впрочем, колебание могли заметить особо чувствительные люди.