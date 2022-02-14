Хабиров поручил заменить плазменными панелями рекламные щиты на трассе Уфа-Аэропорт

Хабиров поручил убрать с трассы Уфа-Аэропорт фанерные рекламные щиты и установить вместо них плазменные панели

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил убрать с трассы Уфа-Аэропорт фанерные рекламные щиты и установить вместо них плазменные панели. Такое задание во время оперативного совещания в местном правительстве 14 февраля он дал руководителю агентства по печати и СМИ республики Максиму Ульчеву.

– Доложите мне, когда и к какой дате на дороге Уфа-Аэропорт не будет фанерных щитов. Это одна из самых проходимых трасс. Там должны стоять плазменные, технологические панели. Я жду доклад, когда это произойдет. – сказал Хабиров.

Ульчев отметил, что сроки текущих рекламных контрактов истекают только в 2025-2027 годах – администрации города до этих сроков было предложено установить на трассе дополнительные плазменные экраны. Хабирова такие сроки не устроили: «25-27 год – не принимается. У нас 450 лет [в 2024 году] Уфе будет. Посмотрите, [что можно сделать]. Ну, и в целом на основных магистралях Уфы центральных посмотрите, где можно [установить плазменные экраны]».