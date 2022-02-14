За сутки коронавирус обнаружили еще у 3780 жителей Башкирии

В настоящий момент на ИВЛ нет ни одного пациента Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии продолжается активный рост числа заболевших ковидом. За сутки вирус обнаружили еще у 3780 человек, а общее число зараженных выросло до 164708. При этом в Минздраве республики уверяют, что ситуация находится под контролем, а прирост заболевших за неделю составляет всего 80 процентов, а не 150, как на позапрошлой. О том, что 5 волна ковида проходит не так агрессивно говорит и тот факт, что госпитализация требуется всего 3 процентам заболевших.

В настоящий момент на амбулаторном лечении с легкой и средней тяжестью болезни находятся 23412 человек, в стационарах – 327 пациентов. Состояние 23 врачи оценивают как тяжелое, они находятся в палатах интенсивной терапии. При этом в ИВЛ-поддержке никто их пациентов не нуждается.

Продолжается в Башкирии вакцинация от коронавируса. В настоящий момент первым компонентом привито 97,5 процентов от подлежащего иммунизации населения – 2 419 275 человек. Полностью завершили вакцинацию 91 процент - 2 264 882 жителей региона.