В Башкирии за мошенничество и коррупцию на 22 млн будут судить экс-замначальника районной полиции

Уголовное дело против экс-замначальника МВД и его сообщника передано в суд

В Башкирии будут судить бывшего замначальника отдела полиции Уфимского района и его сообщника. Они обвиняются в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки в 22,5 млн рублей. Об этом 14 февраля сообщил Следственный комитет республики.

По версии СК, осенью 2018 года 35-летний высокопоставленный полицейский узнал, что против местного предпринимателя расследуются два уголовных дела. Через 59-летнего посредника он предложил бизнесмену сделку: тот ему дает 22,5 млн рублей, которые получат должностные лица правоохранительных и судебных органов - и дело будет закрыто либо по нему вынесут оправдательный приговор. Предприниматель согласился. С ноября 2018 по февраль 2021 года он передал злоумышленникам более 22 млн рублей.

Экс-полицейского и его сообщника при получении очередной части взятки задержали сотрудники ФСБ.

В ходе расследования были выявлены еще два криминальных эпизода, к которым причастны обвиняемые. Так, 59-летний фигурант уголовного дела похитил у того же самого предпринимателя 700 тыс. рублей, обещая ему решить вопрос с проверкой МЧС, которая выявила нарушения при проверке предприятия бизнесмена. Бывший полицейский тем временем уговорил знакомую внести за его тещу задаток в 690 тыс. рублей на аукционе по покупке нежилого помещения в Уфе. Он обещал подруге, что будет вести бизнес с ее сыном. После победы на торгах обвиняемый вернул только 300 тыс. рублей.

Оба обвиняемых не признали вину в преступления. Сейчас они находятся под стражей. Уголовное дело против них передано в суд.