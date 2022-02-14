Замминистра финансов Башкирии назначена Роза Юсупова

Роза Юсупова // фото: Минфин РБ

Заместителем министра финансов Башкирии назначена 40-летняя Роза Юсупова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Роза Юсупова родилась в селе Верхнеяркеево Илишевского района. Окончила Башкирский государственный аграрный университет и является кандидатом экономических наук. С 2005 по 2010 год работала в БГАУ – старшим преподавателем на двух кафедрах экономики аграрного производства и бухгалтерского учета и анализа. Затем перешла в Минфин: была заместителем начальника, а затем и главой отдела финансирования производственных отраслей и агропромышленного комплекса.

Юсупова имеет две благодарности от министерства финансов Башкирии и России, а также от правительства республики. Сейчас она замужем, воспитывает троих детей.