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Общество14 февраля 2022 5:33

Хабиров приехал в Нефтекамск

Мэру этого города прочат должность главы Уфы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Хабиров приехал в Нефтекамск, мэру которого прочат должность главы Уфы

Хабиров приехал в Нефтекамск, мэру которого прочат должность главы Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 14 февраля, приехал в Нефтекамск. На своих страницах в соцсетях руководитель региона опубликовал фото города, пожелав жителям доброго утра. В администрации главы республики подтвердили, что он находится там с «рабочей поездкой».

Напомним, последнюю неделю СМИ и соцсети прочат нынешнему мэру Нефтекамска Ратмиру Мавлиеву должность главы башкирской столицы Уфы. Предполагается, что кадровые решения будут озвучены уже сегодня. Официальной информации на этот счет пока не поступало.