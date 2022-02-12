В Башкирии прекращены поиски бесследно пропавшей 33-летней Лианы Зайнуллиной

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На днях стало известно о бесследной пропаже 33-летней жительницы Нефтекамска Лианы Зайнуллиной. Как сообщали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 9 февраля, женщина вышла из дома и перестала выходить на связь с родными. К ее поискам тогда подключились как сами добровольцы, так и сотрудники полиции. Ориентировки на пропавшую распространялись по социальным сетям.

Сегодня вечером, 12 февраля, волонтеры «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков Лианы Зайнуллиной. Как сообщили поисковики в своем сообществе в соцсетях, женщина найдена живой. Никаких подробностей о том, где она все это время находилась, добровольцы не сообщили, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества.