В Башкирии в аварии на сельской дороге погиб водитель легковушки, еще два человека пострадали

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 12 февраля, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД, на четвертом километре сельской дороги Асяново – Семилетка столкнулись «Chevrolet Lanos» и «Богдан-2110». В результате аварии водитель «Богдана» скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в аварии также пострадали пассажир «Богдана» и водитель «Chevrolet». Их с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции и другие службы. Инспекторы должны выяснить причины и обстоятельства произошедшего ДТП.