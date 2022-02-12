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Происшествия12 февраля 2022 15:07

В Башкирии в аварии на сельской дороге погиб водитель легковушки, еще два человека пострадали

Смертельное ДТП произошло в Дюртюлинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 12 февраля, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД, на четвертом километре сельской дороги Асяново – Семилетка столкнулись «Chevrolet Lanos» и «Богдан-2110». В результате аварии водитель «Богдана» скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в аварии также пострадали пассажир «Богдана» и водитель «Chevrolet». Их с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции и другие службы. Инспекторы должны выяснить причины и обстоятельства произошедшего ДТП.