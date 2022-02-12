В Башкирии при тушении пожара в частном доме обнаружили тело мужчины

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 12 февраля, в селе Иглино произошел пожар, унесший жизнь местного жителя. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в 16:09 в экстренные службы поступил звонок с сообщением о возгорании в частном доме по улице Якутова. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что горит бревенчатое здание площадью 36 квадратных метров.

По данным регионального управления МЧС, пожар удалось оперативно локализовать, а потом и полностью потушить. К сожалению, в ходе тушения сотрудники пожарной охраны обнаружили тело 54-летнего мужчины. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего расследует дознаватель МЧС, находящийся на месте пожара.