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Происшествия12 февраля 2022 13:20

В Башкирии при тушении пожара в частном доме обнаружили тело мужчины

Трагедия произошла в райцентре Иглинского района республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 12 февраля, в селе Иглино произошел пожар, унесший жизнь местного жителя. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в 16:09 в экстренные службы поступил звонок с сообщением о возгорании в частном доме по улице Якутова. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что горит бревенчатое здание площадью 36 квадратных метров.

По данным регионального управления МЧС, пожар удалось оперативно локализовать, а потом и полностью потушить. К сожалению, в ходе тушения сотрудники пожарной охраны обнаружили тело 54-летнего мужчины. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего расследует дознаватель МЧС, находящийся на месте пожара.