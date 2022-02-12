В Уфе хотят возродить обзорные экскурсии по реке Белой на теплоходах

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Накануне в уфимской мэрии состоялось совещание в формате «Инвестчас», где сити-менеджеру Сергею Грекову представили проект возрождения обзорных экскурсий по реке Белая на теплоходах. Бизнесмен Дмитрий Попов представил участникам совещания проект, согласно которому, по водным артериям города должны будут курсировать три пассажирских судна.

Определились авторы концепции и с местами швартовки теплоходов: как сообщили в пресс-службе мэрии, их суда будут стоять около памятника Салавату Юлаеву, около Монумента дружбы и в Сипайлово. Экскурсионных маршрутов также будет три – теплоходы будут возить пассажиров в разных направлениях, в зависимости от точки отправления.

Сити-менеджер башкирской столицы Сергей Греков предложил инвесторам доработать проект и поручил найти варианты сотрудничества с муниципальной Службой речных переправ Уфы.

Напомним, летом 2021 года в Уфе был зафиксирован самый низкий уровень воды в Белой за всю историю наблюдений.