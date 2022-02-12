В Башкирии при пожаре в частном доме пострадал мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

В минувшую пятницу, 11 февраля, поздно вечером в службу спасения позвонили жители деревни Ишбулдино, что в Абзелиловском районе Башкирии и сообщили, что на улице Кизильская горит дом. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили открытое горение бревенчатого дома площадью 40 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на тушение выезжали две единицы техники и пять человек личного состава. В тушении принимали участие добровольцы пожарной команды Халиловского сельсовета.

Пожар был ликвидирован около 00:45 часов, сообщает главное управление МЧС по Башкирии. К сожалению, при пожаре пострадал 59-летний местный житель. Мужчину срочно госпитализировали в Аскаровскую ЦРБ, в хирургическое отделение.

Причину пожара и обстоятельства ЧП теперь устанавливает дознаватель МЧС.