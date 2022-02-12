ГИБДД по Башкирии анонсировала массовые проверки водителей на выходных

Дорожные полицейские будут выявлять нетрезвых водителей и нарушителей ПДД Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне ГИБДД по Башкирии анонсировала массовые проверки водителей в эти выходные. Дорожные полицейские будут дежурить на самых популярных направлениях и проверять, соблюдают ли автомобилисты скоростной режим. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в минувшую пятницу, 11 февраля.

Профилактические рейды, в ходе которых госавтоинспекторы будут выявлять нарушителей и нетрезвых водителей, пройдут по всей Башкирии. Дорожная полиция напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдать скоростной режим, очередность проезда и соблюдения требований сигналов светофора. Массовые проверки в выходные сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе – они останавливают водителей на федеральных трассах и на въезде в Уфу.