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Авто12 февраля 2022 4:14

ГИБДД по Башкирии анонсировала массовые проверки водителей на выходных

Сотрудники дорожной полиции будут останавливать автомобилистов на самых популярных направлениях
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Дорожные полицейские будут выявлять нетрезвых водителей и нарушителей ПДД

Дорожные полицейские будут выявлять нетрезвых водителей и нарушителей ПДД

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне ГИБДД по Башкирии анонсировала массовые проверки водителей в эти выходные. Дорожные полицейские будут дежурить на самых популярных направлениях и проверять, соблюдают ли автомобилисты скоростной режим. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в минувшую пятницу, 11 февраля.

Профилактические рейды, в ходе которых госавтоинспекторы будут выявлять нарушителей и нетрезвых водителей, пройдут по всей Башкирии. Дорожная полиция напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдать скоростной режим, очередность проезда и соблюдения требований сигналов светофора. Массовые проверки в выходные сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе – они останавливают водителей на федеральных трассах и на въезде в Уфу.