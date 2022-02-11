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Здоровье11 февраля 2022 10:32

В Башкирии за сутки COVID-19 подтвердился почти у 3 тыс. человек

От инфекции скончались еще 18 пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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2 889 пациентов выписались по выздоровлению от коронавируса за минувшие 24 часа

2 889 пациентов выписались по выздоровлению от коронавируса за минувшие 24 часа

В Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердился у 2 999 человек. С начала пандемии в республике зарегистрировано уже более 154,1 тыс. случаев инфицирования. Об этом 11 февраля сообщил местный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 18 пациентов. За все время инфекция стала причиной смерти для 4 894 жителей региона.

Переболели коронавирусом 131,7 тыс. человек, 2 889 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Полностью вакцинировались от инфекции более 2,25 млн жителей (для достижения планового показателя необходимо не менее 2,48 млн).